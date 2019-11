Gastspiel in Frankfurt Bayern-Coach Kovac gefordert - Müller vor Jubiläum

"Wir wollen unseren Fans auch schönen Fußball bieten. Das stimmt im Moment nicht, das ist nicht wegzudiskutieren", räumte Kovac vor seiner Bundesliga-Rückkehr an die alte Wirkungsstätte am Samstag (15.30 Uhr/Sky) bei Eintracht Frankfurt ein. Dort könnte der zuletzt treffsichere Ur-Bayer Thomas Müller sein 500. Pflichtspiel für die Münchner bestreiten. "Wir müssen Geduld mitbringen, beharrlich bleiben, dass wir es auch von der Ästhetik, der B-Note hinbekommen", forderte Kovac.

Die Optik stimmte beim FC Bayern zuletzt nicht. Seit dem rauschhaften 7:2 bei Tottenham Hotspur in der Champions League vor vier Wochen laufen die Münchner ihren eigenen Ansprüchen hinterher. Von den fünf folgenden Pflichtspielen gewannen die Münchner zwar immerhin drei, ließen aber Spielidee und Souveränität vermissen. Die Etappen Frankfurt, Olympiakos Piräus am Mittwoch in der Champions League und der Bundesliga-Gipfel am darauffolgenden Samstag gegen Borussia Dortmund werden darüber Aufschluss geben, ob die Kritik an Kovac in seinem zweiten Bayern-Jahr weiter anschwillt.