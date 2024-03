Gaza: BBC: Mediziner bei Einsatz in Gaza-Klinik geschlagen

Die BBC veröffentlichte auch eine Aufnahme, die Männer in Unterwäsche kniend und mit hinter dem Kopf verschränkten Händen vor dem Gebäude der Notaufnahme zeigen soll. Vor einigen sollen den Angaben nach Kittel liegen. Mediziner sagten dem Sender den Angaben zufolge, auch unbekleidet in eine Haftanstalt gebracht worden zu sein.

Großbritannien fordert Aufklärung

Israels Armee teilte mit, sie nehme derzeit in Kampfgebieten im Gazastreifen Menschen, die der Beteiligung an terroristischen Aktivitäten verdächtigt würden, vorübergehend fest und verhöre sie. Unbeteiligte würden schließlich wieder freigelassen. "Die inhaftierten Personen werden im Einklang mit dem Völkerrecht behandelt", so die Armee. Oft sei es erforderlich, dass die Verdächtigen ihre Kleidung abgeben, damit diese durchsucht und so sichergestellt werden kann, dass die Betroffenen keine Sprengwesten oder andere Waffen verbergen. Die Kleidung werde den Menschen nicht sofort zurückgegeben, da der Verdacht bestehe, dass darin etwa Messer versteckt sein könnten. Auch die BBC zitierte diese Stellungnahme des Militärs.

Die britische Regierung forderte nach Veröffentlichung des BBC-Berichts eine umfassende Aufklärung. Bei Einsätzen der israelischen Armee seien wie in Großbritannien Anwälte anwesend, um die Achtung des internationalen humanitären Rechts sicherzustellen, sagte Außen-Staatssekretär Andrew Mitchell im Parlament in London. Er betonte aber, dass eine ausführliche Erklärung erforderlich sei.