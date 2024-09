Gaza-Krieg: Angriff in humanitärer Zone - Israel: Hamas-Zentrale Ziel

Israels Armee griff eigenen Angaben zufolge in der Nacht in der humanitären Zone eine Kommandozentrale der islamistischen Hamas und des Palästinensischen Islamischen Dschihads (PIJ) aus der Luft an. In der Zentrale seien Anschläge gegen den Staat Israel geplant worden. "Der Angriff wurde durchgeführt, um eine unmittelbare Bedrohung zu beseitigen", hieß es in einer Erklärung der Armee. Die Einsatzkräfte hätten unter anderem die Gegend aus der Luft überwacht, um die Zivilbevölkerung zu schützen.

Laut Wafa waren unter den Toten und Verletzten auch Minderjährige und Frauen. Die Nachrichtenagentur schrieb von einem Angriff auf Zelte von Vertriebenen. Israels Militär äußerte sich auf Anfrage zunächst nicht zu der Anschuldigung.