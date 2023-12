Gaza-Krieg: Gespräche über Freilassung weiterer Geiseln

Deutsche Geisel: Wurde in Gaza als Trophäe durch die Straßen geführt

Eine von der Hamas freigelassene deutsch-israelische Frau sprach im US-Fernsehen über ihre Zeit in Geiselhaft. Sie sei nach der Verschleppung wie eine Trophäe durch die Straßen in dem palästinensischen Küstengebiet geführt worden. "Ich war kein Mensch", sagte Yarden Romann-Gat in einem am Sonntagabend (Ortszeit) ausgestrahlten Interview dem US-Sender CBS. Viele Leute hätten ihre Zurschaustellung gefeiert.

Hamas-Behörde: 110 Tote durch israelische Angriffe in Gaza

Bei israelischen Luftangriffen im Norden des Gazastreifens wurden nach Angaben der von der islamistischen Hamas kontrollierten Gesundheitsbehörde mindestens 110 Menschen getötet. Mehrere Wohnhäuser in dem Stadtteil Dschabalia seien getroffen worden, sagte ein Sprecher der Behörde. Die Angaben konnten zunächst nicht unabhängig überprüft werden.

Die israelische Armee teilte auf Anfrage mit, sie prüfe vor einem Angriff Ziele sehr genau, um zivile Opfer so weit wie möglich zu vermeiden und warne Menschen vor einem bevorstehenden Angriff. Die Hamas mische sich absichtlich unter die Zivilbevölkerung.

Dschabalia ist seit Tagen umkämpft. Der Stadtteil gilt als Hochburg der Hamas.

Hamas-Behörde: Zahl der Toten in Gaza steigt auf mehr als 19.450

Die Zahl der im Gazastreifen getöteten Palästinenser ist seit Kriegsbeginn nach Angaben der von der Hamas kontrollierten Gesundheitsbehörde auf 19.453 gestiegen. Das waren rund 850 Tote mehr als noch vergangenen Mittwoch. Zudem seien 52.286 Menschen verletzt worden, sagte der Sprecher der Behörde, Aschraf al-Kudra, am Montag.

Die Zahlen der Behörde lassen sich gegenwärtig nicht prüfen, die UN und andere Beobachter weisen darauf hin, dass sie sich in der Vergangenheit als insgesamt glaubwürdig herausgestellt hätten.

Auslöser des Gaza-Kriegs war das schlimmste Massaker in der Geschichte Israels, das Terroristen der islamistischen Hamas und anderer extremistischer Gruppen am 7. Oktober in Israel nahe der Grenze zu Gaza verübt hatten. Auf israelischer Seite sind in der Folge mehr als 1200 Menschen getötet worden, darunter mindestens 850 Zivilisten.

WHO entsetzt über Zerstörung eines Krankenhauses im Gazastreifen

In Dschabalia wurde nach Angaben der Weltgesundheitsorganisation (WHO) das Kamal-Adwan-Krankenhaus bei den Kämpfen weitgehend zerstört. Mindestens acht Patienten, darunter ein neunjähriges Kind, seien gestorben, schrieb WHO-Generaldirektor Tedros Adhanom Ghebreyesus auf der Plattform X, vormals Twitter.

Die Ständige Vertretung Israels bei den Vereinten Nationen in Genf warf Tedros auf X vor, nicht zu erwähnen, dass sich die islamistische Hamas im Kamal-Adwan-Krankenhaus eingenistet habe. Zudem sei der größte Teil des Krankenhauses evakuiert worden.

Ärzte ohne Grenzen: Wassermangel so gefährlich wie Bombardierungen

Ärzte ohne Grenzen kritisierte, da viele Menschen keinen Zugang zum Internet hätten, erfahre nicht jeder von den Aufforderungen zur Evakuierung. Kein Ort in dem Küstengebiet sei sicher, sagte Mitarbeiter Ricardo Martinez in einem von der Organisation veröffentlichten Interview."Am Leben zu bleiben ist nur eine Frage des Glücks", habe ein palästinensischer Kollege ihm gesagt.

Er warnte zudem vor den Auswirkungen des Wassermangels: "Ich bin mir ziemlich sicher, dass es auf lange Sicht genauso gefährlich wie die Bombardierungen sein und ebenso viele Menschen töten könnte", sagte er. Das Wassersystem sei zusammengebrochen. Anwohnern stünde höchstens ein Liter Wasser am Tag zur Verfügung - "zum Trinken, Waschen und Kochen". Laut UN benötigen Menschen als Minimum dafür 15 Liter.

Kinder spielten im Abwasser, dass wegen des Mangels an Treibstoff nicht abgepumpt werden könne, sagte Martinez, der den Angaben nach selbst vier Wochen während des Kriegs im Gazastreifen verbracht hat. Mancherorts gebe es gar keinen Treibstoff. In Krankenhäusern seien deshalb Menschen gestorben. Auf den Straßen verwesten Leichen.

Israel wirft der Hamas vor, Treibstoff zu horten und der Zivilbevölkerung zu verwehren. Die Islamistenorganisation feuert noch immer regelmäßig Raketen Richtung Israel. Dazu ist Treibstoff nötig.

Human Rights Watch: Israel hungert Bevölkerung im Gazastreifen aus

Israels Regierung nutzt nach Darstellung der Menschenrechtsorganisation Human Rights Watch (HRW) das Aushungern von Zivilisten als Mittel der Kriegsführung. Dies stelle ein Kriegsverbrechen dar, teilte die Organisation mit. Laut HRW blockiert die israelische Armee absichtlich die Lieferung von Wasser, Nahrung und Treibstoff und verhindert humanitäre Hilfen.

Ein Sprecher des israelischen Außenministeriums warf HRW vor parteiisch zu sein und zum Massaker der Hamas am 7. Oktober, das Auslöser des Gaza-Kriegs war, geschwiegen zu haben. Er nannte die Organisation "antisemitisch und antiisraelisch".