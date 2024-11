Am 400. Tag der brutalen Geiselnahme von 250 Israelis und Angehörigen anderer Nationalitäten während des Massakers der Hamas und anderer Extremisten aus dem Gazastreifen am 7. Oktober 2023 empfinde er tiefe Trauer und Hilflosigkeit, fügte Seibert bei seiner auf Hebräisch gehaltenen Rede vor Tausenden Teilnehmern einer Demonstration für die Freilassung der Menschen in Tel Aviv hinzu.

Es war bereits das zweite Mal, dass der Diplomat bei einer Kundgebung von Angehörigen und Freunden der Geiseln sprach. Er denke jeden Tag an diese verschleppten Männer, Frauen und Kinder in der Hand der Hamas. "Wir fordern ihre Rückkehr", sagte Seibert. Viele der Geiseln dürften jedoch nicht mehr am Leben sein.