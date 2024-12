Gebäude neu gestalten: Ehrenplatz für Gerbereimaschine

Das Anwesen wurde nach Angaben von Baumert Ende des 19. Jahrhunderts errichtet. 1956 wurde im Obergeschoss eine Wohnung eingerichtet. Sie und der markante Erker sollen erhalten bleiben. Im Dachgeschoss soll eine große Wohnung eingerichtet werden. An das Gebäude soll ein zweigeschossiger Anbau mit Flachdach gesetzt werden. Im Untergeschoss will der Architekt einen Besprechungsraum einrichten, im Obergeschoss sind Büros geplant. Die alte Gerbereimaschine soll einen Ehrenplatz im Erdgeschoss erhalten und daran erinnern, dass in dem Gebäude einst eine Gerberei war. Weil das Gebäude im Sanierungsgebiet „Ochsenbrunnen“ liegt, hat die Gemeinde ein Vorkaufsrecht, wenn der Architekt das Gebäude verkaufen will. Das ist allerdings nicht geplant.

Schneucker: „Richtungsweisend für Binzen“

Auch der Vorplatz wird neu gestaltet. Der verwilderte Garten soll verschwinden und ein Platz entstehen, auf dem die Bewohner und die Gäste des Architekturbüros parken können. Drei bis vier Bäume sollen Schatten spenden, auch der Brunnen wird in die Platzgestaltung mit einbezogen. Ina Koska sagte, es sei beeindruckend, was aus dem alten Gebäude gemacht werden könne. Wichtig sei auch die Bepflanzung. „Es wäre toll, wenn sie umgesetzt würde.“ Sie fragte, ob die geplanten Gauben konform seien mit der örtlichen Gaubensatzung. „Die Gaubensatzung gilt grundsätzlich nicht in Gebieten, in denen es keinen Bebauungsplan gibt“, erklärte Bürgermeister Andreas Schneucker. „Das Grundstück Mühlenstraße 6 liegt in einem Gebiet ohne Bebauungsplan.“ Er bezeichnete das Projekt als „richtungsweisend für Binzen“. Frank Krumm, der in der Nachbarschaft wohnt, lobte das Bauvorhaben, auch wenn ihm ein weniger massiver Anbau besser gefallen hätte.