Gebäude Was wird aus dem Heizungsgesetz?

Wie die FDP zum Gesetz steht

Die FDP hatte in der damaligen Ampel wesentliche Änderungen an den ursprünglichen Plänen durchgesetzt. Nun heißt es im Wahlprogramm: "Freiheit im Heizungskeller." Statt unzähliger Einzelvorschriften setze die FDP auf eine marktwirtschaftliche Lösung, den CO2-Zertifikatehandel. "Das Heizungsgesetz mit seinen überzogenen Vorgaben muss vollständig auslaufen." Um die sozialen Kosten des Klimaschutzes abzufedern, wolle die FDP eine "Klimadividende" einführen und die Energiebesteuerung drastisch absenken. Einen "Zwang" zum Anschluss an Fernwärmenetze lehne die FDP ab. "Heizen mit Holz bleibt mit uns weiter möglich, Auflagen für Kamine und Öfen wollen wir reduzieren."

Grüne wollen Kurs fortsetzen

Wirtschaftsminister und Grünen-Kanzlerkandidat Robert Habeck, der wegen des Heizungsgesetzes stark in der Kritik stand, will an seinem Kurs festhalten. Im Wahlprogramm heißt es: "Die Energie- und Wärmewende setzen wir fort." Die Unterstützung für den Einbau einer modernen klimafreundlichen Heizung wie der Wärmepumpe solle ausgebaut werden.

Ein Großteil der Einnahmen aus der CO2-Bepreisung wollen die Grünen als sozial gestaffeltes Klimageld an Menschen mit niedrigen und mittleren Einkommen auszahlen.