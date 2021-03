Geburstenstatistik Kein Babyboom im ersten Lockdown

In anderen Ländern Europas wurden sogar teilweise deutlich weniger Kinder gezeugt: Für Spanien ergeben Schätzungen der Geburtenzahl im Dezember 2020 "den historisch niedrigsten Monatswert", wie Destatis berichtete. Auch in Frankreich habe nach vorläufigen Daten die Zahl der Geburten im Dezember und Januar "das jeweilige monatliche Minimum seit der Nachkriegszeit" erreicht. In Österreich ging die Geburtenzahl im Dezember ebenfalls deutlich zurück.

In Norwegen, in Schweden und in den Niederlanden wurden im Dezember 2020 etwa gleich viele Kinder geboren wie im Dezember 2019. Die meisten Statistischen Ämter veröffentlichen die Geburtenzahlen erst später. Daher sei es "für ein umfassendes Bild zu den Auswirkungen der Corona-Pandemie auf die Geburtenentwicklung noch zu früh".

© dpa-infocom, dpa:210326-99-981613/2