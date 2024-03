Verhandlungsauftakt AfD gegen Verfassungsschutz: Gerichtsverhandlung gestartet

In einem Jahr mit Europa- und Landtagswahlen fällt in den nächsten Tagen in Münster am NRW-Oberverwaltungsgericht eine Entscheidung zur AfD. Es geht um die Bewertung durch den Verfassungsschutz.