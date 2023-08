Geburtstag Grit Boettcher: 85 ist auch nur eine Zahl

Grit Boettcher zählte insbesondere in den 60er und 70er Jahren zu den Stars im deutschen Fernsehen. Bekannt wurde sie unter anderem an der Seite von Harald Juhnke in der ZDF-Sketchserie "Ein verrücktes Paar".

Boettcher drehte auf dem "Traumschiff", spielte an der Seite von Joachim Fuchsberger in Edgar-Wallace-Verfilmungen mit und war auch neben Heinz Rühmann in dem "Pater Brown"-Film "Er kann's nicht lassen" zu sehen.