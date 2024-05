Melancholisch gab sich Keitel an der Seite von Michael Caine in dem Film "Ewige Jugend" (2015) des italienischen Oscar-Preisträgers Paolo Sorrentino. Zwei alte Freunde sinnieren in einem Schweizer Berghotel über die glücklichen Momente des Lebens. Es geht auch lustig, wie Keitel zusammen mit Robert De Niro in dem Comedy-Drama "The Comedian" bewies - oder als tätowierter Gefangener namens Ludwig in Wes Andersons Tragikomödie "Grand Budapest Hotel".

Neues Projekt

Zu seinem 85. Geburtstag meldet sich Keitel mit einer ungewöhnlichen Rolle in der sechsteiligen Serie "The Tattooist of Auschwitz" (in Deutschland ab 8. Mai bei Sky zu sehen) zurück. Sie beruht auf den Erlebnissen des slowakischen Juden Lale Sokolov, inspiriert von dem Bestseller "Der Tätowierer von Auschwitz: Die wahre Geschichte des Lale Sokolov" (2018) der neuseeländischen Autorin Heather Morris.

Sokolov kam 1942 in das Vernichtungslager der Nazis und wurde dort dazu verpflichtet, auf die Arme von Mithäftlingen Identifikationsnummern zu tätowieren. Dort lernte er seine spätere Frau Gita kennen. Erst mit weit über 80 Jahren vertraute der Witwer seine Geschichte der Schriftstellerin Morris an. Keitel spielt den ergrauten Holocaust-Überlebenden, der auf sein Leben zurückblickt.