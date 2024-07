Geburtstag Weit weg und immer noch da: Horst Seehofer wird 75

Phantomschmerzen, wie manche andere vor ihm? Fehlanzeige. "Das war mein Vorsatz - und das ist mir auch gelungen", sagt er. Und was Seehofer noch einhält (und was viele ihm nicht zugetraut hätten): Dass er, der einst mit wenigen Worten Koalitionen ins Wanken bringen oder seine ganze Partei verunsichern konnte, nun seit zweieinhalb Jahren schweigt, von ganz seltenen Ausnahmen abgesehen. Heute feiert er seinen 75. Geburtstag.

Seehofer genießt sein neues, ruhigeres Leben fernab von München und Berlin. "Das ist ein unheimlicher Befreiungsschlag: Keinen Verantwortungsdruck mehr haben, in keine festen Pläne mehr eingebunden sein. Ich mache nur noch Wohlfühltermine und was mir Spaß macht", sagt er. "Ich setze mich hier vor Ort für die Hochschulen, die Kirche, Sportvereine ein, helfe mit Rat und manchmal auch mit Tat. Außerdem bin ich viel in der Natur unterwegs, gehe zu vielen Stammtischen und Gesprächskreisen mit Freunden. Mir wird nicht langweilig." Und Seehofer liest viel, fährt Fahrrad, E-Bike, arbeitet nebenbei an der Digitalisierung seiner Modelleisenbahn. Die Nachrichten scannt er täglich, aber nur wenige Artikel liest er komplett.