Geburtstags-«Klubnacht»: Techno-Club Berghain feiert sein 20-Jähriges

Angesichts von Sorgen um ein Clubsterben in Berlin - so soll Ende des Jahres das bekannte Watergate direkt an der Spree in Kreuzberg nach 22 Jahren seinen Betrieb einstellen - sind die 20 Jahre Berghain ein stattliches Alter. Zumal die in der Schwulenszene liegenden Wurzeln noch länger zurückreichen: So gab es den Vorgängerclub "Ostgut" und vorher schon die "Snax"-Partyreihe.