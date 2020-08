Andress hatte Connery in der Rolle des Geheimagenten ihrer Majestät 1962 in dem Streifen "James Bond jagt Dr. No" den Kopf verdreht. Ihr Auftritt als Muschelsucherin Honey Rider in einem für damalige Verhältnisse sexy weißen Bikini ging in die Filmgeschichte ein.

Sie verbinde bis heute eine Freundschaft, sagte Andress. "Wenn heute noch so viele Menschen Bond lieben und die Filme anschauen, dann weil DU so gut warst!", schrieb sie. Die Schweizerin lebt seit langem in der Nähe von Rom. Sean Connery ist am Dienstag 90 Jahre alt geworden.