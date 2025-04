Gedächtnis der Menschheit Röntgenbilder und Nietzsche-Nachlass nun Weltdokumentenerbe

Insgesamt wurden 74 Dokumente neu in das Unesco-Register "Memory of the World" aufgenommen. Das Weltdokumentenerbe umfasst Buchbestände, Handschriften, Partituren sowie Bild-, Ton- und Filmaufnahmen von herausragendem Wert für die Geschichte der Menschheit. Mittlerweile zählt das Register mehr als 500 Einträge.

Der Schatz von Remscheid

Bei den Röntgenaufnahmen handelt es sich um Bilder, die Wilhelm Conrad Röntgen im Zuge seiner Forschungen zu der nach ihm benannten Strahlung anfertigte. Eine Sammlung wird im Deutschen Röntgen-Museum in Remscheid in Nordrhein-Westfalen aufbewahrt. Zu den Bildern gehören unter anderem Aufnahmen von Röntgens eigenen Händen, von denen seiner Frau Anna Bertha – und sogar von seinem Jagdgewehr.