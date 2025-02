Strahlender Sonnenschein über dem Tüllinger setzte den passenden Rahmen für die Erinnerung an den von 1906 bis zu seinem Tod am 21. Februar 1925 in Ötlingen lebenden und wirkenden Meisterschüler Hans Thomas. Er gelte als „Urmaler“ der Markgräfler Landschaft, der das Bleibende im Vergänglichen herausgearbeitet habe, hieß es. Umrahmt von den Zweitklässlern der Daur-Schule und der Ötlinger Eintracht 1834, in welcher der Künstler einst selbst sang, wurde aber auch ein Blick auf den viele Freundschaften pflegenden Menschen Hermann Daur geworfen.