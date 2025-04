Gedenken: Hausen feiert Johann Peter Hebel

Hebels „Kalendergeschichten“ sind aus den Schulbüchern des 19. Jahrhunderts bis in die 1980er Jahre nicht wegzudenken. Digitalisierung und Social-Media führen freilich zu einer Erosion der Lesekultur. Davon ist auch das Werk Hebels betroffen. Der italienische Autor Cesare Cases beschreibt den Sprachstil Hebels als die Sprache der Naturliebhaber und der Freunde der ländlichen Gebräuche, beides aus der Sehnsucht nach der Heimat erwachsen: „Hebel, als Beamter wohnhaft in einer eher farblosen Stadt, in der man andere Dialekte sprach, verklärte sich die Wiesentäler Heimat in ein verträumtes Idyll und die Muttersprache wurde zur schönsten Sprache überhaupt. In einer Zeit, in der man mehr von naiver Poesie sprach, schien Hebels Poesie die Natur und den Menschen zu vereinen.“ Um es mit Michael Köhlmeier, Hebelpreisträger 1988, zu sagen: „Das poetische Verfahren des Johann Peter Hebel ist eigentlich sehr einfach: Er hat der Welt von seiner Heimat erzählt und seiner Heimat hat er von der Welt erzählt.“

Cesare Cases: Die Sprache der Naturliebhaber

Im Mai 1783 trat Hebel seine Lehrerstelle als Präzeptoratsvikar am Pädagogium in Lörrach an. In diesem Gebäude aus dem 18. Jahrhundert befindet sich heute das Dreiländermuseum Lörrach. Nach Hebels eigenen Worten waren es die schönsten Jahre seines Lebens. Hebel unterrichtete Latein, Griechisch, Geschichte, Geometrie, Deutsch, Erdkunde und Religion. Erinnerungen an seine Kindheit im Wiesental haben in dem Pädagogen, Kirchen- und Kalendermann Johann Peter Hebel zeitlebens Heimwehgefühle geweckt. Jährlich am 10. Mai wird auch in Hausen im Wiesental der Geburtstag Johann Peter Hebels gefeiert. Im Elternhaus Hebels ist seit 1960 das Dorf- und Heimatmuseum untergebracht, seit 2010 mit einem neuen Museumskonzept als Hebelhaus/Literaturmuseum.

Impuls von Basler Bürgern

„Seit 150 Jahren feiert ein Dorf im Alemannischen den Dichter Johann Peter Hebel mit einem Fest, wie es in Deutschland wohl einmalig ist“, schrieb der Literaturkritiker Hubert Spiegel im Mai 2010, und fährt fort: „Die Geschichte des Hebelfestes klingt, als hätte Hebel selbst sie in einer seiner Kalendergeschichten erzählt“.