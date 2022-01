Gedenken Jahrestag der Erstürmung des US-Kapitols - Biden spricht

Der frühere US-Präsident Jimmy Carter äußerte anlässlich des Jahrestags seine Sorge um die Demokratie in den USA. "Unsere große Nation steht am Rande eines sich vergrößernden Abgrunds", schrieb Carter in einem Gastbeitrag für die "New York Times". "Wenn wir nicht sofort handeln, besteht die reale Gefahr eines zivilen Konflikts und des Verlusts unserer wertvollen Demokratie." Der Demokrat kritisierte mit Blick auf die Republikaner, die Verfechter der "Lüge", wonach die Wahl gestohlen worden sei, hätten "eine politische Partei übernommen und das Misstrauen in unser Wahlsystem geschürt".

Ähnlich äußerte sich am Mittwoch der Mehrheitsführer der Demokraten im US-Senat, Chuck Schumer. "Täuschen Sie sich nicht: Die Ursache für den 6. Januar ist auch heute noch präsent", sagte Schumer. "Es ist die von Donald Trump verbreitete große Lüge, die das Vertrauen in unser politisches System untergräbt und unsere Demokratie, unser Land, weniger sicher macht."

Trump behauptet bis heute, er sei durch Betrug um seinen Sieg bei der Wahl im November 2020 gebracht worden. Beweise dafür hat er nie vorgelegt. Dutzende Klagen gegen das Wahlergebnis scheiterten vor Gerichten in den USA. Dennoch glauben nach einer am Mittwoch veröffentlichten Umfrage der Nachrichtenseite "Axios" nur 55 Prozent der Amerikaner, dass Biden die Wahl rechtmäßig gewonnen hat - etwas weniger als vor einem Jahr (58 Prozent).

Bei ihrem ersten Besuch in Washington als Außenministerin rief Annalena Baerbock am Mittwoch zum Schutz der Demokratie auf. Eine der Lehren aus dem Angriff auf das Kapitol sei, "dass Demokratie nicht vom Himmel fällt", sagte die Grünen-Politikerin nach einem Treffen mit Pelosi. "Wir haben vor einem Jahr als Deutsche, als Europäer, glaube ich, alle in tiefer, tiefer Freundschaft und erschüttert nach Washington geschaut." Auch an ihr seien die Ereignisse damals "nicht spurlos vorübergegangen".