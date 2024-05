Der Brite war am 25. Februar 1943 in Liverpool geboren worden. Sein Geburtshaus steht an der Adresse 12 Arnold Grove. Harrison verbrachte dort auch die ersten Jahre seiner Kindheit. Er war als der "ruhige Beatle" bekannt. Nach der Trennung der Gruppe setzte er seine Musikkarriere fort. Er starb im Alter von 58 Jahren an einer Krebserkrankung.

"Er hinterließ seinen Fußabdruck auf dieser Welt, in diesem Land, in dieser Stadt und auf dieser Straße", sagte seine Witwe Olivia Harrison der britischen Nachrichtenagentur PA zufolge. Die Plakette sei für alle in der Familie ein Grund zum Stolz und etwas, was niemand von ihnen vorhergesehen habe, am wenigsten George.