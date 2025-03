Gedenkveranstaltung im Kreis Lörrach: „Pionier der Energiewende“ – Michael Sladek stand für dezentrale Energieversorgung

Mehrere Hundert Freunde und Weggefährten haben am Samstag die Verdienste von Michael Sladek mit zwei Gesprächen am Runden Tisch, einer kabarettistischen Hommage (Matthias Deutschmann) und Reden gewürdigt. Thomas Jorberg, Aufsichtsratsvorsitzender der EWS, gab zu Beginn das Motto der halbtägigen Gedenkveranstaltung vor: „Wir wollen ehren, was er gemacht hat und auch in die Zukunft blicken.“

Er erklärte, warum die Halle mit runden Tischen (insgesamt waren es 40) bestückt war. „Viele haben Michael an einem runden Tisch kennengelernt. Es ist das Symbol des Austauschs unter Gleichen.“ Jorberg würdigte den verstorbenen Schönauer als „Unternehmer wie er im Buche steht“, dem die Basisdemokratie wichtig war. „Er konnte Ernst mit Humor verbinden, kämpfen und feiern.“