Geduld gefragt Kanye West verschiebt sein Jesus-Album

Doch kurz nach Mitternacht (Ortszeit) twitterte West: "An meine Fans: Danke, dass ihr loyal und geduldig seid". Aber man arbeite derzeit noch bei drei Songs an der Abmischung. "Wir werden nicht schlafen gehen, bevor das Album draußen ist". In sozialen Medien äußerten viele Anhänger Unverständnis für die erneute Verschiebung.

Auf seinem neuen Studioalbum will sich der exzentrische Rapper mit seinem Glauben beschäftigen. "Ich bin in Diensten von Christus und mein Job ist es, das Evangelium zu verbreiten", sagte West in der Radioshow "Beats 1".