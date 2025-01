Dublin/Edinburgh - Sturm Éowyn hat in der Nacht in Irland und in Teilen des Vereinigten Königreichs gewütet und für gefährliche Bedingungen gesorgt. Laut dem irischen Wetterdienst wurden in Teilen des Landes Sturmböen mit Geschwindigkeiten von mehr als 140 Kilometern pro Stunde gemessen. Für die Republik Irland gilt landesweit weiterhin die höchste Warnstufe Rot. Auch heftiger Regen könnte örtlich zu Überschwemmungen führen.