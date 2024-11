Bukarest - In Rumänien sind fast 19 Millionen Wahlberechtigte aufgerufen, ein neues Staatsoberhaupt zu wählen. Favorit ist Umfragen zufolge Ministerpräsident Marcel Ciolacu von der Sozialdemokratischen Partei (PSD). Allerdings dürfte keiner der 14 Kandidaten in der ersten Runde die absolute Mehrheit erreichen, sodass am 8. Dezember wahrscheinlich eine Stichwahl notwendig ist. Die Wahllokale schließen um 20.00 Uhr (MEZ). Am späten Abend werden erste Prognosen erwartet.