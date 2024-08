Gefangenen-Deal: USA und Russland bleiben nach Austausch auf Konfrontation

Expertin: Viele Faktoren wirken auf Kriegsverlauf

Die russische Politikexpertin Tatjana Stanowaja sieht zwar bei vielen die Hoffnung, dass der Austausch zwischen dem Westen und Moskau auch Verhandlungen im Ukraine-Krieg näher bringt. "Aber Grund dafür gibt es wenig", sagte sie. Es gebe viele andere Faktoren, die auf den Verlauf des russisch-ukrainischen Krieges wirkten. "Der Ausgang der amerikanischen Wahlen, die innenpolitischen Veränderungen in der Ukraine, der Stand der Dinge an der Front und die militärischen Ressourcen beider Seiten haben viel mehr damit zu tun, wer wie und wann über den Frieden in der Ukraine sprechen wird", stellte sie in einer Analyse für die US-Denkfabrik Carnegie fest.

"Der aktuelle Austausch sieht eher wie das Ende einer bestimmten Phase der Konfrontation aus, während die Konturen der nächsten Phase noch nicht klar erkennbar sind", sagte sie. Aus ihrer Sicht dürfte vor allem der Tod des Kremlgegners Alexej Nawalny im Februar im Straflager der Arktisregion den Druck erhöht haben, den seit langem geplanten Austausch durchzuziehen.

"Für Berlin wurde die Möglichkeit, politische Gefangene freizubekommen, zu einem wichtigen Motiv, das half, gesetzliche und politische Hürden zu überwinden – für eine Auslieferung Krassikows", meinte sie mit Blick auf den "Tiergartenmörder", der in Berlin einen Georgier ermordet hatte und zu lebenslanger Haft verurteilt worden war.

Politologe: Putin im Ukraine-Krieg nicht verhandlungsbereit

Zu viel in den Deal hineinzulesen und ein Tauwetter zwischen Moskau und dem Westen zu erwarten, davor warnt auch der Experte für russische Außenpolitik, Fjodor Lukjanow. "Das ist nicht so. Der Austausch ist ein Merkmal für eine etablierte und strukturierte Konfrontation, wie es sie während des Kalten Krieges gab", schrieb der Chefredakteur Zeitschrift "Russland in der gobalen Politik" bei Telegram. Es sei gut, einen Kanal für Verhandlungen zu haben. Aber über die Zukunft sage das nichts.

Der deutsche Politologe David Sirakov sagte, trotz der schweren Verstimmungen habe es zwischen Moskau und Washington ununterbrochen Gespräche gegeben. "Die Frage ist, ob man zu Einigungen und letztlich zu Lösungen kommt. Hier scheint es geklappt zu haben, wohl gerade, weil Präsident Wladimir Putin echte Gesprächsbereitschaft gezeigt hat." Dies sei zumindest momentan grundverschieden zu Putins Haltung in seinem Angriffskrieg gegen die Ukraine.