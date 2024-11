Im Anschluss an die neuen Lieder gab die Band mehr als 20 weitere Songs zum Besten, darunter Klassiker wie "Lovesong", "Just Like Heaven", "A Forest" und "Friday I'm In Love". Insgesamt drei Stunden dauerte die umjubelte Show in London, bei der Fans aus aller Welt und Musikstars wie Boy George, Yungblud und Sänger Billie Joe Armstrong von der Band Green Day im Publikum saßen. Die Aufzeichnung des Livestreams ist auf YouTube abrufbar.

Welttournee ab Herbst 2025

Karten für das Cure-Konzert - eins von nur drei in diesem Jahr - waren in kürzester Zeit ausverkauft gewesen. Voraussichtlich ab Herbst 2025 wollen Smith und Co. wieder auf ausgedehnte Welttournee gehen. Spätestens 2029 will sich Frontmann Smith nach eigener Aussage allerdings von der Bühne verabschieden und die Band auflösen.