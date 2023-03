Gegen die Angst Musik als Perspektive - Grönemeyer-Album "Das ist los"

Fragen über Fragen aus den vergangenen Jahren

"So eine Zeit wie in den letzten drei Jahren habe ich mit 66 auch noch nie erlebt. Wir alle nicht", sagt der Sänger. Die daraus resultierenden Fragen liefert er gleich mit: "Was schreibt man dann? Was ist da? Wie denkst du, wie fühlst du dich? Was hast du zu erzählen? Hast du überhaupt was zu erzählen? Wie geht es mit deinen Ängsten? Wie skeptisch bist du? Wie optimistisch bist du?"

Kunst wie etwa Musik sei "schon auch dafür da, Ängste ernst zu nehmen und gleichzeitig aber auch eine Perspektive zu formulieren". Dafür hat sich Grönemeyer zusammen mit Produzent Alex Silva in ein Haus nach Umbrien zurückgezogen. Er vergleicht es mit der Situation eines Malers: "Man sitzt zunächst wie vor einer weißen Leinwand." Aber dann. "Diese italienische Lebensart, so eine luftige Heiterkeit, das hat uns dann schnell dabei geholfen, den Einstieg zu finden."