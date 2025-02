Geheimnisvolles Gemälde Rembrandts Comedy-Seite

Messerstich-Prozess Gerade noch so Bewährung möglich

Das Landgericht Freiburg hat einen 33-Jährigen zu einer Bewährungsstrafe von zwei Jahren verurteilt. Er hatte am 31. März einen Kontrahenten in Lörrach mit einem Messerstich in den Bauch verletzt, eine Tötungsabsicht sah die große Strafkammer nicht als eindeutig beweisbar an.