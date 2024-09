Gehörlosigkeit Trotz Technik: Gebärdensprache ist wichtig für taube Kinder

Probleme trotz Technik

"Etwa 30 bis 50 Prozent der Kinder haben trotz der Technik Probleme in der Lautsprachentwicklung", sagt Claudia Becker, Professorin für Gebärdensprach- und Audiopädagogik an der Humboldt-Universität Berlin. Ein störungsfreies, entspanntes Hören sei mit Implantat oft nicht möglich. "Das fängt schon bei kleineren Gruppen an, in denen alle durcheinander reden."