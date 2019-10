«Geiles Fußballspiel» Leipzig rettet trotz Werners Torflaute Remis

Als seine Mannschaft nach einem rassigen und abwechslungsreichen Fußballspiel am Ende noch das 1:1 rettete und einen Punkt gewann, war der nach einer Stunde ausgewechselte Werner in seinem 100. Bundesligaspiel für seinen Club schon nicht mehr auf dem Platz. Zuvor hätte er in dem Spitzenspiel die Weichen auf Sieg stellen können, doch wie schon beim 0:2 in der Champions League gegen Olympique Lyon vergab der Mittelstürmer in Leverkusen zwei Riesenchancen kläglich.

"Wir hätten in der ersten Halbzeit sehr hoch in Führung gehen müssen. Wir müssen nicht jede Chance machen, aber wenn wir zwei von fünf machen, steht es 2:0", meinte Trainer Julian Nagelsmann, der die schlampige Chancenverwertung fassungslos am Spielfeldrand zur Kenntnis nahm. Wie es dann so läuft, geht der Gegner in Führung und mit drei neuen Stürmern schafften die Leipziger doch noch den Ausgleich und bleiben auswärts weiterhin unbesiegt.