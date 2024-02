Geiselnahme durch Separatisten: Neuseeländer seit über einem Jahr in Rebellenhand in Papua

Rebellen der West Papua National Liberation Army (TPNPB) hatten am 7. Februar 2023 im abgelegenen Distrikt Nduga ein kleines Verkehrsflugzeug in Brand gesetzt und den Piloten der lokalen Fluglinie Susi Air verschleppt. Am Montag traf sich der neuseeländische Polizeiattaché Paul Borrel mit dem Polizeichef von Papua, um das weitere Vorgehen zu besprechen, wie die Behörden in der Krisenprovinz mitteilten.

Rebellen fordern direkte Gespräche mit Regierungsvertretern

Die Rebellen fordern die Unabhängigkeit Papuas von Indonesien und eine Vermittlung der Vereinten Nationen bei entsprechenden Verhandlungen. Ein Sprecher der TPNPB sagte der Deutschen Presse-Agentur, die Gruppe sei bereit, die Geisel freizulassen - aber nur, wenn es direkte Gespräche mit den Regierungen von Indonesien und Neuseeland gebe. "Es handelt sich um eine Geiselnahme, daher müssen die neuseeländische und die indonesische Regierung ein Team bilden und mit der TPNPB sprechen - ohne die Polizei einzubeziehen", betonte der Sprecher Sebby Sambom. "Andernfalls wird es keine Freilassung geben."