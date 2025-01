Eine 82-Jährige ist am Silvesterabend rund 16 Kilometer als Geisterfahrerin über die Autobahnen 98/5 von Lörrach nach Efringen-Kirchen gelangt, heißt es in einer Mitteilung der Polizei. Gegen 20.20 Uhr hatten mehrere Autofahrer eine Geisterfahrerin auf der A 98 bei Lörrach gemeldet, die Richtung Weil am Rhein unterwegs sei. Wenig später meldeten sich weitere Zeugen und hatten das Fahrzeug der 82-Jährigen nördlich von Weil am Rhein auf der A5 bemerkt. Die Frau fuhr schließlich bis Efringen-Kirchen und verließ dort die Autobahn. Es sei überwiegend glücklichen Umständen zu verdanken, dass es während dieser Fahrt nicht zu einem schweren Verkehrsunfall kam, schreibt die Polizei. Die Polizei traf die 82-Jährige an ihrer Wohnanschrift an und informierte sie über ein Verfahren wegen Verdachts der Straßenverkehrsgefährdung. Weitere Zeugen und mögliche Geschädigte des Vorfalls werden gebeten, sich bei der Verkehrspolizei in Weil unter Tel. 07621/9 80 00 zu melden.