„Gelbes Band – Ernten erwünscht“: Die Stadt Lörrach gibt einige ihrer Obstbäume zur Ernte frei

Kostenlos Obst ernten

Die Initiative wurde 2019 vom „Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft“ ins Leben gerufen, die Stadt Lörrach hat sich im vergangenen Jahr erstmals daran beteiligt. Dabei können Bürger für den Eigenbedarf kostenlos Obst in ihrer Umgebung ernten. Mit der Teilnahme an der Aktion wolle die Stadt der Lebensmittelverschwendung entgegen wirken, sagte Oberbürgermeister Jörg Lutz am Montagmittag auf der Wiese neben dem Krake-Spielplatz in Stetten.

Die Standorte

Miriam Drewke vom Fachbereich „Umwelt und Mobilität“ kennzeichnete die Bäume mit dem gelben Band und einer Info-Tafel, auf der die Spielregeln der Ernte erklärt werden. Der Jahreszeit entsprechend beginnt die Aktion mit Kirschbäumen, im Spätsommer und im Herbst folgen Äpfel, Birnen, Zwetschgen und Walnüsse. Zum Auftakt wurden neben den Bäumen in Stetten auch Kirschbäume im Bereich der Clara-Immerwahr-Straße, dem Parkschwimmbad und am Kirchberg in Tumringen markiert.