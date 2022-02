Geld für soziale Geschäfte Expertengruppe legt Empfehlung für EU-Sozialtaxonomie vor

"Wir brauchen eine Sozialtaxonomie, damit gesellschaftlich sehr wichtige Aspekte bei Investitionsentscheidungen eine wichtige Rolle spielen", sagt Expertin Schneeweiß. Sollte beispielsweise ein Kleidungshändler in allen Teilen seiner Lieferkette für gute Löhne sorgen und dadurch mehr Kosten haben als Billig-Konkurrenten, so sollte dieser Händler am Finanzmarkt bessergestellt werden und als positiv für die Nachhaltigkeit eingestuft werden. "Die zusätzlichen Ausgaben der Firmen haben einen sozialen Sinn, dies sollte anerkannt und gefördert werden", sagt die Geschäftsführerin des Arbeitskreises Kirchlicher Investoren in der evangelischen Kirche in Deutschland.



Gäbe es nur eine Umwelt- und keine Sozialtaxonomie, so würden viele Wirtschaftsbereiche durchs Raster fallen, sagt sie. "Die Produktion von bezahlbaren Impfstoffen spielt in der Umwelttaxonomie keine Rolle - sie ist für unsere Gesellschaft aber sehr wichtig und sollte daher ebenfalls Rückenwind durch die Taxonomie bekommen."