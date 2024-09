Geldanlage: Rekord bei Goldpreis in Euro - Aussicht auf fallende Zinsen

Auf dem Weltmarkt wird der Goldpreis in der Regel in US-Dollar ausgewiesen. Hier verpasste die Notierung im Handelsverlauf bisher nur knapp die Rekordmarke. An der Börse in London wurde die Feinunze zeitweise bei rund 2.529 Dollar gehandelt. Die Notierung blieb somit nur knapp unter dem Rekordhoch vom 20. August, als Gold mit 2.531,75 Dollar je Unze so teuer war wie noch nie.

Vor allem die Zinserwartung in den USA spielt eine wichtige Rolle

Wichtigster Preistreiber beim Gold bleibt die Spekulation auf sinkende Zinsen. Da Gold selbst keine Zinsen abwirft, verstärkt die Aussicht auf fallende Zinsen die Nachfrage nach dem Edelmetall. Vor allem die Zinserwartung in den USA spielt nach Einschätzung von Marktbeobachtern eine wichtige Rolle. In der kommenden Woche wird fest mit der ersten Zinssenkung in den USA seit der Inflationswelle gerechnet.