Geldsorgen: Fröstelnde Diplomaten - die UN fahren die Heizung runter

New York - Geldsorgen zwingen die Vereinten Nationen zum Sparen - das merken die Diplomaten nun auch am eigenen Leib. Anfang Februar ordnete UN-Generalsekretär António Guterres an, die Heizung in der berühmten UN-Zentrale am New Yorker East River etwas herunterzufahren. In dem internen Schreiben, das der Deutschen Presse-Agentur vorliegt, sind eine Reihe von Sparmaßnahmen beschrieben. Eine davon: Die Heizung muss fortan von rund 22 auf etwa 21 Grad Celsius heruntergesetzt werden. Es ist ein wohl eher symbolischer Unterschied, doch im zugigen Hochhaus mit Tausenden Beschäftigten kommt es schon zu Veränderungen bei der Kleiderwahl.