Gemeinde Steinen testet Balkonsolaranlage am Rechnungsamt

Die Module sollen in der kommenden Woche angebracht werden, sagte Ronny Buth, Klimamanager der Gemeinde Steinen, gegenüber unserer Zeitung. Das hänge vom Wetter ab. Die beiden Module sind jeweils einen Meter mal 1,70 Meter groß. Sie haben eine Gesamtleistung von 600 Watt. Das sei gesetzlich so geregelt, in anderen Ländern Europas sei aber mehr Leistung erlaubt.