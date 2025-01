Gemeinderäte spenden: Für einen warmen Festtagsschmaus

Auf Initiative von Peter Reinacher werden Spenden für die Wärmestube gesammelt. Die Räte sowie die Vertreter der Stadtverwaltung sorgen so für das Festtagsessen an Heiligabend.

Metzgerei Lederer beteiligt sich

In diesem Jahr sind so wieder 450 Euro zusammengekommen. Weil sich die Metzgerei Lederer erneut am Festtagsschmaus – es wurde Schäufele mit Kartoffelsalat serviert - beteiligte, blieb auch noch Geld für die Tafel Dreiländereck Lörrach-Weil am Rhein übrig.