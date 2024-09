Gemeinderat Hasel: Stefan Suhr stellt sich vor

Was wollen Sie persönlich erreichen und verändern in Ihrer Gemeinde?

Mir liegt besonders die bestehende Infrastruktur der Gemeinde am Herzen, Hasel soll lebendig und lebenswert bleiben. Hierzu gehören im besonderen Kindergarten, Grundschule aber auch die Vereinslandschaft. Ebenso wie die Möglichkeit, auch in Zukunft das Nötigste vor Ort einzukaufen und natürlich die gute Anbindung an den öffentlichen Nahverkehr zu erhalten. Aktuell muss immer noch zeitweise mehr als ein Kilometer unbeleuchteter Fußweg zur Hasler Abzweigung gelaufen werden; auch gibt es dort keine Abstellmöglichkeit für Fahrräder oder Unterstellmöglichkeit bei schlechtem Wetter. Das Mobilitätsangebot muss erweitert werden. Hierbei müssen wir auch für die jüngere Generation Angebote schaffen.