Gemeinderat Hausen: Ärger über Vergabeverfahren und eine besondere Ehrung

Vor zwei Jahren hat er den Vorsitz an die jüngere Generation der Gruppierung abgegeben. Seine Nachfolgerin wurde Gemeinderätin Nadja Dages. Klemm ist seit dem 6. September 1994 Gemeinderat im Hebeldorf. Er war von 2009 bis 2014 zweiter Bürgermeister-Stellvertreter und ist seit zehn Jahren erster Bürgermeister-Stellvertreter. Er sei jemand, der im Dorf stets präsent ist, hieß es bei der Ehrung. Klemm war und ist Mitglied in zahlreichen Ausschüssen: Er war von 2009 bis 2014 im Finanz- und Verwaltungsausschuss und von 1994 bis 2009 ein Vertreter der Gemeinde Hausen in den Sitzungen des Abwasserzweckverbands Mittleres Wiesental. Zudem ist er seit 1994 im Bau- und Umweltausschuss sowie in der Hebelkommission. Seit zehn Jahren sitzt er im Gemeinsamen Ausschuss mit Schopfheim. Der allseits beliebte Architekt bringe sich in jeder Sitzung mit zahlreichen Beiträgen in die Diskussion ein.