Diesen durchschlagenden Erfolg bei den Wählern nimmt sie indes nicht allein für sich in Anspruch. „Es spricht auch für das Gesamtpaket Zabel“, meint sie und spielt dabei auf den Umstand an, dass sie und ihr Anfang dieses Jahres verstorbener Ehemann Günter Zabel als Duo an Beliebtheit nicht zu schlagen waren – er viele Jahre lang bei den Kreistagswahlen, sie bei den Gemeinderatswahlen. So war es wohl auch nur logisch, dass vor fünf Jahren, als ihr Mann nicht mehr für den Kreistag kandidierte, sie kurzerhand in die Bresche sprang und prompt das Mandat für die CDU eroberte.

Und da gab es ja auch noch die Interplast-Komponente: Fast 40 Jahre lang tourten die Zabels gemeinsam um den halben Globus, um mit plastischen Operationen das Leid der Ärmsten dieser Welt, vor allem von Kindern, zu lindern. Dieser humanitäre Einsatz spielte all die Jahre eine weitere wichtige Rolle in der öffentlichen Wahrnehmung des Paares. „Interplast war unser Leben, es gehörte zu uns“, blickt Zabel auf jene Zeit zurück. Hauptsächlich das „soziale Engagement“ im Allgemeinen war es auch, das bei Zabel nach eigenen Angaben das Interesse an der Politik geweckt hatte. Ihr Hauptaugenmerk bei der Arbeit im Gemeinderat und in dessen diversen Ausschüssen galt nicht von ungefähr der Jugendarbeit, den Schulen und den Kindergärten.

„Starke Köpfe“ fehlen

Von den drei Bürgermeistern, die Zabel in den vergangenen 30 Jahren erlebte, machte Klaus Fleck, der Günter Zabel Anfang der 80er Jahre als Chefarzt nach Schopfheim geholt und kurz darauf das Paar als Standesbeamter auch getraut hatte, mit seinem Fleiß, seiner Durchsetzungskraft und seinem „Weitblick“ den stärksten Eindruck auf die scheidende CDU-Stadträtin. Insgesamt, so ihr Eindruck, fehlten heute im Gemeinderat „starke Köpfe“, auch die Qualität der Debatten habe nachgelassen. Früher sei es im Gremium zwar mitunter hart zur Sache gegangen, dennoch habe es insgesamt „mehr Miteinander“ gegeben.