Gemeinderat Schopfheim: Harte Kritik wegen Faller-Abgang

Gemeinsamer Nenner vieler Kritikpunkte in Richtung Rathaus-Spitze: Ziellosigkeit und mangelnde Gestaltungskraft in Sachen Stadtentwicklung; in der Sitzung wurde dies exemplarisch an den Themen Innenstadt-Möblierung und Verkehr, Museumszukunft (s. Bericht unten) und Gewerbeansiedlung ausgeführt.

120 Job wandern ab

„Ich bin maßlos enttäuscht und verärgert, darüber, wie sie die Stadt führen. Schopfheim stagniert“, hob Kuri zu einer vernichtenden Kritik am Bürgermeister an. Auslöser für den immensen Unmut: Die Ankündigung des in Gündenhausen ansässigen Unternehmens Faller Packaging, Schopfheim den Rücken zu kehren und mit Millioneninvestitionen nach Lörrach-Brombach umzusiedeln; Schopfheim verliert dadurch 120 Arbeitsplätze und hohe Gewerbesteuereinnahmen. Als Grund hatte Faller in seiner Ankündigung Anfang September fehlende Zukunftsperspektiven in Schopfheim genannt. Konkret: Die Stadt habe keine passenden Flächen zur Verfügung stellen können.