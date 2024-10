Gemeinderat Todtnau: Viele Bedenken gegen Windkraft

Einwände der Ortsteile

In den Stellungnahmen werden die lokale Überkonzentration mit Windenergieanlagen, der Schattenwurf, die Eingriffe in den Naturraum und die Auswirkungen auf den Wasserhaushalt und den Artenschutz kritisiert. Vom Ausschuss für Erneuerbare Energien kam der Vorschlag, ob alternativ auch Flächen im Bereich von Schutzgebieten für Windenergieanlagen ausgewiesen werden könnten, die nach Ansicht des Ausschusses weniger Konfliktpotenzial in Bezug auf die Auswirkungen auf die Bevölkerung, den räumlichen Abstand zu Wohnbebauungen, Schattenwurf und Schallimmissionen aufweisen. „Auf der Gemarkung Todtnau wären solche Flächen gegeben“, sagte Bauamtsleiter Klaus Merz. Viele der vom Windkraftprojektierer vorgeschlagenen Standorte lägen im Wald – an Standorten, die nicht umweltverträglich seien, fasste Merz Aussagen aus dem Ausschuss zusammen. Das Gremium sieht in Bezug auf die Ausweisung von Windkraftvorranggebieten die Verhältnismäßigkeit innerhalb der Regionalverbände nicht gegeben. In ihnen müsse jeweils 1,8 Prozent der Fläche für Windkraft reserviert werden. Die Flächen seien aber nicht eins zu eins vergleichbar: rund um Todtnau gebe es zum Beispiel viele Naturschutzflächen, die Landschaft sei eine ganz andere als in anderen Regionalverbänden.

Bericht aus dem Ausschuss

Bürgermeister Oliver Fiedel berichtete aus der nicht-öffentlichen Sitzung des Ausschusses für Erneuerbare Energien in der vergangenen Woche. Dort haben eine Mitarbeiterin und ein Mitarbeiter des Forums Energiedialog ihr Tätigkeitsgebiet vorgestellt. Das Forum unterstützt kostenlos Gemeinden im Kommunikationsprozess bei Fragen und Projekten der Energiewende auf dem Weg zur Entscheidungsfindung. Der Gemeinderat entschied, die Zusammenarbeit mit dem Forum fortzusetzen.