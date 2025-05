Der Beschluss im Gemeinderat war einstimmig: Zwei Bordelle mit jeweils zwölf Betten sollen in Lörrach zugelassen werden, jeweils eines in den beiden Gewerbegebieten Wiesentalstraße/Gewerbekanal und Blasiring. Ebenfalls erlaubt sein soll die Prostitution in privaten Wohnungen, die nicht eigens zu diesem Zweck angemietet wurden. Weiterhin verboten bleiben Terminwohnungen und die Straßenprostitution. Die Stadt ist zu diesem Schritt gesetzlich gezwungen, da die Einwohnerzahl dauerhaft auf über 50 000 angestiegen ist. Ein Runder Tisch mit allen relevanten Akteuren, wie Polizei, Sexarbeiterinnen und Beratungsstellen, soll die Entwicklung fortan im Auge behalten. Hierzu meldete sich Christiane Cyperrek (SPD) zu Wort. Sie schlug vor, die aus dem Gewerbe resultierenden Einnahmen der Stadt, etwa aus der Vergnügungssteuer, auch für spezialisierte externe Beratungsangebote zu nutzen. Die dem Diakonischen Werk angeschlossene Organisation „P.I.N.K“ ist ein solche fachkundige Beratungsstelle, die nicht ganz umsonst zu haben ist. Auch die Stadt hat diese Möglichkeit bereits im Blick, wie Oberbürgermeister Jörg Lutz versicherte.