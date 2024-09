Gemeinderatsausschüsse in Grenzach-Wyhlen: Freie Wähler wollen zurück auf Anfang

Bei den vorliegenden Ausschusslisten, welche im Vorfeld allen Beteiligten bekannt gewesen seien, habe noch vor der Wahl „weitestgehend Konsens“ geherrscht. Bis die Grünen dann eigene Listen vorgelegt hätten, um die neu mit zwei Sitzen im Rat vertretene AfD so weit wie möglich auszugrenzen.

Zuhörer spricht von „Sauerei“ und „Nonsens“

„Viele und vor allem die neuen Gemeinderäte, ebenso auch die Mitglieder der AfD, waren mit dem Prozedere der neuen Listen und der Wahl zu diesem Zeitpunkt überfordert“, resümieren die Freien Wähler, die nun fordern, das Rad noch einmal neu zu drehen. Mal abgesehen vom Umlegungsausschuss, der am Dienstagabend neu gewählt wurde (wir berichten noch), komme die Besetzung aller anderen Ausschüsse einer „völligen Verzerrung“ des Ergebnisses der Kommunalwahl gleich, sagte Wittek.

Bereits während der Bürgerfragestunde am Dienstagabend war das Thema übrigens kurz aufs Tapet gekommen. So hatte Zuhörer Otmar Eicher im Kontext der Ausschussbesetzungen gemutmaßt, dass eine solche „Diskriminierung des Wählerwillens“ wie in Grenzach-Wyhlen in Baden-Württemberg wohl ihresgleichen suche. Das sei eine „Sauerei“ und zudem „absoluter Nonsens“, schimpfte Eicher. Bürgermeister Tobias Benz griff den Ball auf und bekundete Mehrfach, dass an denn Ausschusswahlen vom 23. Juli „rein formal“ und aus juristischer Sicht nichts zu beanstanden sei. Die „Freiheit des Mandats“ erlaube es jedem Gemeinderatsmitglied, solche Entscheidungen zu treffen respektive mitzutragen.