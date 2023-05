Gemeinderatssitzung Fußgängerströme überprüfen

In der Karlstraße gebe es gar keinen Überweg, in der Adolf-Müller-Straße nur einen, und der liege ungünstig, nämlich nicht vor dem Altbau. Elke Rupprecht erkundigte sich, ob hier Abhilfe geschaffen und ein zweiter Überweg installiert werden könnte – zumal es ja eine Schulwegeplanung gebe.

Querungszahlen ermitteln

In der seien die Gefahrenpunkte eingetragen, bestätigte Fachbereichsleiter Jürgen Sänger den Sachverhalt. Die Stadt habe schon einmal geprüft, ob ein zweiter Überweg geschaffen werden könne, hierzu müssten die Querungszahlen ermittelt werden, denn es brauche eine gewisse Anzahl von Fußgängern, um einen zweiten Zebrastreifen zu schaffen. Fakt sei auch, dass zahlreiche „Elterntaxen“ in der Adolf-Müller-Straße halten – allerdings auf der gegenüberliegenden Seite in Höhe des Altbaus. Die Kinder würden die Eltern sehen und dann bisweilen „unbedarft“ die Straße überqueren. Die Stadt werde prüfen, ob ein zweiter Überweg eingerichtet werden kann, wozu man sich zunächst ein Bild über die Fußgängerströme verschaffen müsse.