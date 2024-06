Gemeinderatswahl in Schopfheim: Freie Wähler im Höhenflug

Grüne lassen Federn

Dennoch: Wo die einen so stark zulegen, müssen andere Federn lassen – und das waren auch in Schopfheim die Grünen, die in der vergangenen Legislatur mit sechs Sitzen und 26 Prozent noch die stärkste Fraktion waren. Mit 20,8 Prozent der Stimmen (absolut: 34 455) büßten sie gegenüber der vorigen Gemeinderatswahl 5,5 Prozentpunkten ein – und bezahlen das mit einem Sitz am Ratstisch. Damit liegen sie – zumindest in Sachen Fraktionsstärke – gleichauf mit der CDU: Diese ist wie bisher, so auch künftig mit fünf Vertretern präsent.