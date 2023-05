Gemeindeversammlung Kirche ist mit „Gelb“ markiert

Stelle wird nicht besetzt

Künftig werden laut Ickelheimer für den „Kooperationsraum Mittleres Wiesental“, zu dem auch Hasel gehört, vier Pfarrer tätig sein: zwei für den städtischen Raum, zwei für den ländlichen Raum. Wenn Pfarrer Ickelheimer in drei Jahren in den Ruhestand geht, wird seine Stelle nicht wieder besetzt. „Hasel und Dossenbach haben dann keinen eigenen Pfarrer mehr“, sagte Ickelheimer, der in beiden Gemeinden Pfarrer ist. Wer dann die Gottesdienste in den beiden Orten hält, ist noch unklar. Es gibt in Hasel etwas mehr als 500 evangelische Christen.

Auch die Gebäudesituation wurde erörtert. Hier hat die evangelische Landeskirche ein Farbsystem eingeführt. Gebäude, die rot markiert sind, bekommen keinerlei Zuschuss von der Landeskirche mehr. Gebäude, die gelb markiert sind, bekommen nur dann einen finanziellen Zuschuss, wenn Baumaßnahmen ausgeführt werden müssen, um die Verkehrssicherungspflicht zu gewährleisten. Dann gibt es noch hellgrüne Gebäude, die zu 70 Prozent der staatlichen Baupflicht (Kommune und / oder Land) unterliegen, und für die die Kirche nur einen geringen Anteil an den Sanierungskosten zahlen muss. Außerdem gibt es „grüne Gebäude“, deren Unterhalt ausschließlich das Land und – beziehungsweise oder – die Kommune finanziert.