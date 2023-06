Gemeindevollzugsdienst Parksünder gibt’s an jedem Tag

Kurzzeitig parken nur mit Parkschein

Zu Jehles Aufgaben gehört es auch, die Funktionsfähigkeit der Automaten zu überprüfen. Er wirft testweise eine Münze in den Schlitz, mit der ein Parkschein ausgedruckt wird. Nähert sich die Papierrolle ihrem Ende, druckt der Automat die Worte „Paper Warning“ auf den ausgegebenen Zettel – die Rolle muss dann demnächst ausgewechselt werden.

In der Hebelstraße entdeckt er ein Fahrzeug ohne Parkticket, sieht aber, dass die Halterin heransprintet und darauf hinweist, dass sie keine Zeit mehr hatte, sich ein Ticket zu ziehen. Ein solches braucht man auch dann, wenn man für einen Kurzeinkauf nur 15 Minuten – kostenlos – parkt. Jehle drückt ein Auge zu und belässt es bei einer mündlichen Ermahnung.

Einige Minuten vorher aber muss er einen Autofahrer belangen, der sein Auto in einem mit Querstreifen markierten Bereich an der Einfahrt zur Hebelstraße abgestellt hat, was eindeutig verboten ist. In der Hebelstraße kommt noch ein Rollstuhlfahrer auf ihn zu und meldet, dass zwischen dem abgesperrten Bereich neben einem Restaurant und einem Tisch vor dem Speiselokal so wenig Platz ist, dass er mit seinem Rollstuhl nicht durchkommt. Dieses Problem ist zwischenzeitlich behoben. Auf Veranlassung wurde der Tisch entfernt, so dass nun wieder eine gute Durchgängigkeit im Gehwegbereich gegeben ist.