Gemeindezentrum Steinen: Millionenprojekt mit Besonderheiten

Platz für 100 Kinder

Was im Baugebiet Alte Weberei an der Ecke Egertenweg/Bahnhofstraße auf einem der AB-Gemeinde gehörenden Grundstück entsteht, soll in vier Kita-Gruppen und einer freien Spielgruppe Platz für knapp 100 Kinder bieten. „Der Platz wird dringend gebraucht, da unsere Arbeit stetig weiter wächst“, sagt Grau.