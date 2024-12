Gemeinsamer Blick zurück: Wie sich die Weiler Hangkante in zehn Jahren verändert hat

Verkehrsmittel feiert Geburtstag Die Tram 8 verbindet Weil und Basel seit einem Jahrzehnt

Auf den Tag genau vor zehn Jahren, am 14. Dezember 2014, ging die Tram 8 in Weil am Rhein in Betrieb. Die Einweihung mit einem Fest lockte Zehntausende Besucher aus der trinationalen Region an.